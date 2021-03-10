為使關係企業之資源做更有效益的分工，進而提高產品與市場開發運作之順暢性，芮特（6514）10日公告，處分旗下子公司士誼科技事業99.99％的持股，全數持股將改由母公司昇達科（3491）承接，處分金額約為2.8億元，芮特指出，待股權交割完成後，依法即會喪失對士誼的控制權。

芮特10日董事會除通過處分士誼股權外，亦同布通過配發1.5元現金股利，以去年每股稅後盈餘2.09元計，派發率達71.77％，以10日收盤價45元換算，現金殖利率為3.33％。

(工商 )