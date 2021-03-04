行動不便或必須乘坐輪椅的失能者，出門就醫復建，南投縣政府提供交通接送服務，並且補助車資，去年服務4萬6157人次，比前年大幅成長59.7％，有需求的民眾，可洽詢長期照顧服務專線1966。

衛生局指出，目前，縣內交通接送服務單位共有24家、76部車輛，提供到府接送至醫療院所就醫復健，車內備有升降梯，可讓使用者坐在輪椅上下車，並提供1位陪同者乘坐，符合條件的民眾，可電洽1966專線，由長期照顧管理中心，派專人到府評估。

交通接送服務範圍以南投鄰近縣市為主，包括台中市、彰化縣及雲林縣，服務對象為符合65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失能失智症者、身心障礙者、生活需他人協助的獨居老人或衰弱老人，經長照管理中心評估為一般地區CMS第4級以上失能程度；信義鄉、仁愛鄉、魚池鄉、國姓鄉、中寮鄉等偏遠地區，CMS第2級以上失能程度，有接送就醫復健需求者，都可提出申請。

符合服務對象，可在使用服務3天前，撥打電話至安排的特約服務單位預約，每月最多補助8次單趟接送，每趟補助250到300元，民眾須自行負擔部分，每趟次一般民眾為62-63元、中低收民眾20-21元，低收入戶全額免費，超過補助金額的費用，由長照需要者自行負擔。

衛生局指出，去年交通接送服務9467人，服務次數總計4萬6157人次，每月平均3846人次使用，顯示有愈來越愈多人有長照交通接送服務需求，且受到民眾肯定。

有需要的民眾除了撥打1966專線，也可洽南投縣長期照顧管理中心專線（049）2209595，或至衛生局網站「我要申辦長期照顧服務」線上申請，或就近到各鄉鎮市衛生所及公所申請，長期照顧管理中心會盡速安排專人到府評估。

(中時 )