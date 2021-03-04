泰國皇家海軍在檢查1艘傾覆的漁船時，意外發現有4隻小貓受困在船上。為避免小貓隨船沉入大海，一名水手奮勇下海，將所有貓咪平安救回，獲得廣大網友的稱讚。

《紐約郵報》（New York Post）4日報導，Phamonsin Nava 10號漁船於孟加拉灣的安達曼海起火傾覆，5名緬甸船員和3名泰國船員棄船求生，所幸皆被路過的另1艘漁船救起，泰國皇家海軍則前往現場檢查是否出現漏油等情況。但當官兵用相機的放大功能觀察漁船殘骸時，卻意外發現有4隻小貓仍被困在船上。

23歲的水兵薩伊立即脫下制服，並穿上救生衣，獨自游到仍在燃燒的殘骸邊，將其中3隻小貓裝在舊米袋中，最後1隻則扛在肩上，並在同袍們以繩索支援下，順利將所有小貓救回自家的艦艇上。事後薩伊表示，雖然火勢尚未擴散到小貓避難的位置，但該漁船正逐漸下沉，所以他知道他得「迅速行動」，並對成功達成任務感到「鬆了一口氣」。

經過檢查後，雖然小貓們有脫水的症狀，但奇蹟似地並未受傷，在迅速給予飲用水後，目前都在軍事基地中接受「良好的照顧」。

小貓獲得官兵們的喜愛，目前在軍事基地中接受照顧。（圖/泰國皇家海軍）

泰國皇家海軍也在官方臉書發布貼文和照片，闡述這則與貓咪有關的救難任務，獲得廣大迴響；泰國皇家海軍於臉書分享貼文時，分享數字一般為數十次、甚至僅有個位數字，但前後兩則與此事有關的貼文，卻獲得超過2600次分享。

(中時新聞網)