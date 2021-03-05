台灣電子設備產業協會發表產業白皮書，期望共創電子設備黃金十年，衝刺兆元產業。理事長王作京表示，這是協會第二次正式發布白皮書，兩年前發布白皮書之後，總統蔡英文立刻接見團隊，給予相當的支持，兩年後又把新的白皮書重新再發布。希望藉著白皮書發布讓台灣各產業凸顯出設備扮演的角色，期望未來能夠成立半導體先進製程中心，呼籲政府能夠藉助政策帶動成長，做出更多貢獻。

王作京強調，產業白皮書有兩項重點，一是希望制定半導體產業發展條例，二是協會功能無法像公會這麼廣泛，有必要成立電子設備公會。電子設備協會成立至今，會員260家，產值一年超過3000億元，應該由政府出面協助成立公會。現在分業愈來愈細，應建立電子設備業別，期望在很短的未來在產業分類上可以重新編列，讓協會可以拿到公會的許可。

除了政策上能夠在電子設備這一塊有更多鼓勵、更往前，也期望藉著白皮書讓政府對於稅制上能多考慮。在人才培育方面，盼學校能夠設一些新的科系，讓半導體專業可以藉著學校培育人才從學子開始，讓年輕人知道電子設備有什麼？半導體領域是什麼樣？期望透過白皮書能夠更受到全民重視。

(工商 )