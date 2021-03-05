中裕(4147)109年全年度歸屬母公司淨損1億8330萬元，每股虧損0.73元，董事會決議不發放股利，並通過調整新冠肺炎新藥開發計畫。

中裕在去年從美國哥倫比亞大學授權治療新冠肺炎的抗體2-7(TMB-200)，由於許多變異病毒株的快速出現及病毒棘蛋白持續突變的可能性，相較於使用單一抗體藥物治療，以抗體雞尾酒治療更為謹慎，因此本公司暫停抗體2-7的內部開發，改以投資美國RenBio Inc.繼續開發2-7及另一個他們選擇的抗體藥物組成雞尾酒療法以治療新冠肺炎。

美國RenBio Inc.是何大一博士領導之ADARC團隊分割成立的公司，經審慎評估後，決議以權益投資之方式進行參與新冠肺炎抗體新藥開發，如此將可大幅降低鉅額研發資源投入及新藥開發風險。未來若抗體新藥開發成功本公司竹北生產廠也可提供相關生產支援。

中裕表示，新藥投資計畫除生產及研發部門技術性的開發上市外，必需時時審視外界環境的變化進行相關計畫之調整，才能確保股東權益最大化。中裕也持續於既有的愛滋病研發計畫持續努力，今年度將陸續發表相關臨床數據，提升公司價值。

(時報資訊)