路透社報導，一名歐盟官員透露，美國嬌生公司（Johnson & Johnson）已經告訴歐盟，該公司正面臨供應問題，在達成今年第二季交付5500萬劑新冠疫苖的目標上可能「有壓力」。

任何疫苖供應上的延誤，都將使歐盟的接種計畫再遭打擊。由於其他疫苗生產商的供應情況不穩，以及許多成員國接種速度緩慢，歐盟的疫苗接種計畫進展得並不順利。

該名歐盟官員透露，嬌生上周告訴歐盟，疫苗原料與設備供應的問題，意味著要達成在6月底前提供5500萬劑疫苗的目標「很有壓力」。

該官員表示，嬌生曾表示要達成這個目標並非不可能，但現在態度轉為保守。

嬌生研發的新冠肺炎疫苖僅需要注射一劑，預計將於3月11日獲得歐盟主管機構批准投入使用。歐盟官員曾表示，嬌生可能在4月開始交付疫苖。

嬌生先前承諾今年對歐盟的交貨量將達到2億劑疫苗。該公司發布聲明表示，根據我們的協議，我們預計自2021年第二季開始向歐盟提供我們承諾的2億劑疫苖。

嬌生拒絕就可能無法如期交貨的傳聞或第二季的交付目標發表評論。

(時報資訊)