日本央行前幾天出來喊話，市場也了解日本政府對公債殖利率要保持低位的態度後，加上美國1.9兆美元紓困案順利在參議院過關，日股早盤也以強勢上漲姿態開出。但稍後賣壓出籠，使得兩萬九關卡得而復失。日經225指數早盤收28,926.03點，上漲61.71點，漲幅0.21%。東證股價指數早盤暫收1,904.86點，上漲8.68點，漲幅0.46%。

日本央行行長黑田東彥（Haruhiko Kuroda）5日公開呼籲，日本公債殖利率要穩定保持低點，以及強調貸款成本要低，才能支持被疫情摧毀的經濟重建。

三菱日聯摩根士丹利證券（Morgan Stanley Securities）表示，日本央行言論對日股產生重大影響性。市場本來要從賣股賺得錢，拿去彌補出脫債券產生的虧損，不過在消化過日央行談話後，整個投資策略也做出修正。

日本股市上漲也受到美國參院通過了新冠疫情紓困案，以及強勁的美國就業報告，暗示全球景氣將回溫。

武田製藥（Takeda Pharmaceutical）漲4.18％，這家日本最大藥商表示，已遞件日政府並尋求莫德納(Moderna)新冠疫苗緊急使用權。

日本製鐵（Nippon Steel）漲4.08％，這家日本最大鋼鐵生產商指出，由於日本內需減少與中國大陸激烈競爭，將進一步削減產能。

帝石(Inpex)，這家日本最大石油與天然氣勘探商漲2.5％，因油價漲至一年多以來最高價位。

在東證核心30中，漲幅最大為武田製藥，其次是三菱日聯金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group)漲3.31％。

(時報資訊)