知名「樂扉寶寶米餅」遭爆違法使用工業用氮氣填充包裝，負責人蔡文淵昨透過臉書發聲明，要求氮氣商全茂與其上游廠商台北氧氣公司出面說明事情真相，質疑「樂扉可能不是唯一犯錯的食品加工業者」；對此新北市長侯友宜今受訪強調，市府對食安的把關永不妥協，「只要我當市長，絕對重罰絕不寬貸。」

侯友宜說，市府對食安的把關永不妥協，未來更會積極的查處，只要一查到該罰就罰，該移送法辦就移送法辦，這種案子一定全力以赴，希望業者不要以身試法。

(中時 )