國策院今天上午舉辦座談會，國內軍事學者馬振坤指出，僅管美中台都表達沒有升級軍事衝突的意願，但台海周邊卻逐漸升起「惡性螺旋」，因此相關方面都要避免非意圖性的衝突。

國家政策研究院今天上午舉辦「中共兩會、兩強與兩岸」座談會，由國策研究院執行長郭育仁、國防安全研究院軍事戰略暨產業所所長蘇紫雲、國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤等人引言及與談。

馬振坤表示，從中共「兩會」的正式文件可以看到，中共沒有要對外採取軍事行動意圖，而美國總統拜登（Joe Biden）上台後，也把中國定位為戰略競爭者而非敵人，總統蔡英文也不斷強調，台灣並無任何改變台海現狀意圖，希望各方能共同維護區域安全秩序。

馬振坤指出，儘管美中台都無意升高衝突，但三方在台海、南海、東海及黃海的軍事行動，卻明顯呈現「惡性螺旋」狀態，也就是三方都無意升高衝突，但緊張情勢卻不斷上升，而且看起來已停不下來，因此相關方面都要避免非意圖性的衝突跟升級的舉動。

馬振坤提到，中共去年起頻繁侵擾台灣防空識別區（ADIZ）及越過海峽中線的軍事擴張舉動，是導致台海周邊緊張情勢上升的主因。

馬振坤提醒，國軍在面對共軍侵擾並採取必要反制作為時，應避免展現出面對中共全面武力犯台時所具有的戰略反擊能力。因為國軍必要的反制作為，不代表在做戰爭升級準備，所以應避免傳遞錯誤訊息給對岸，讓「惡性螺旋」持續惡化。

馬振坤並提到，兩岸間的軍事衝突可分為「灰區行動」、「局部衝突」及「全面的戰爭」等3種類型。目前台灣處於中共對台實施「灰區行動」的潛在衝突狀態，雖沒有正式軍事衝突，但是在爆發正式軍事衝突前的各種挑釁、對抗等非軍事衝突。

馬振坤也提醒，兩岸雙方都應該要避免這個狀態升級為局部衝突，並應該自我約束，避免第一線機艦出現非意圖性的摩擦，最後導致衝突的升級。

蘇紫雲表示，中國大陸今年度國防預算金額為人民幣1兆3553億元（約新台幣5.8兆元），而中共總書記習近平2012年就任時，國防預算則是6692億元。比較之下，中共軍事預算規模在習近平任內多了一倍。

蘇紫雲也指出，中國國務院政府工作報告中的國防預算較去年成長6.8%，評估中共主要用意是穩定擴軍、藉軍工拉抬經濟、提高待遇掌握軍心等複合目的。也就是軍事發展維持小步快跑，同時藉軍事工業輔助經濟內循環，強兵兼富國。（編輯：張淑伶）1100308

(中央社)