上櫃營建股亞昕（5213）今（8）日召開董事會，通過2020年財報及股利政策。去年營收達55.85億元，稅前淨利6.53億元，本期淨利5.98億元，歸屬於母公司淨利6.09億元，每股稅後盈餘1.76元；董事會決議配發每股現金達2元，頗為大方。
亞昕去年財報8日正式出爐，全年營收達55.85億元，營業毛利13.37億元，營業利益7.5億元，稅前淨利6.53億元，本期淨利5.98億元，歸屬於母公司業主淨利為6.09億元，累計全年基本每股盈餘為1.76元。
(工商 )
上櫃營建股亞昕（5213）今（8）日召開董事會，通過2020年財報及股利政策。去年營收達55.85億元，稅前淨利6.53億元，本期淨利5.98億元，歸屬於母公司淨利6.09億元，每股稅後盈餘1.76元；董事會決議配發每股現金達2元，頗為大方。
亞昕去年財報8日正式出爐，全年營收達55.85億元，營業毛利13.37億元，營業利益7.5億元，稅前淨利6.53億元，本期淨利5.98億元，歸屬於母公司業主淨利為6.09億元，累計全年基本每股盈餘為1.76元。
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