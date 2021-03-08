國內白酒龍頭金門酒廠實業股份有限公司(金酒公司)，近期無預警宣布調高部分酒品售價，平均漲幅高達10％。監委賴振昌等3人質疑，調漲行為恐增內線交易誘因，且有「資訊不對稱」效應，已申請自動調查。

監委賴振昌、賴鼎銘、鴻義章對金酒調漲甚表重視，3人並指出， 這次調漲換算年報酬率甚高，且漲價後包裝與搭售方式均無改變，似非銷售問題，且漲幅甚高，可能因而增加內線交易誘因。

監委並說，金酒公司先前對地區盤商配售量緊縮，盤商已將庫存賣完，批貨時，地區盤商對此次漲價強烈表達不滿，認為代理商若有50億元庫存，即現賺5億元，此舉恐有圖利代理商之虞。

監委表示，金酒公司於今年3月2日宣布調高部分酒品售價，漲幅約6％至12％不等，然而酒類商品具有倉儲設備簡單、保存期限長的特性，粗估所需之規劃、資金調度、商品去化、資金回收等期程不長，當盤商都把庫存賣完，竟然遇到進貨突發性漲價，恐造成不同銷售通路之間的差別待遇。該無預警的漲價措施，將導致「資訊不對稱」效應，其中有無內線交易？金酒公司相關內控制度是否落實？將進一步深入瞭解。

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(中時 )