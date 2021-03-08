大陸商務部部長王文濤8日下午表示，中國已正式核准「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），其他成員國家也在加速推進。他稱，希望相關國家能加速推進，最終達到六個東協成員國和三個非東協成員國批准生效的門檻，各國愈早批准，就可愈早惠及各國民眾。

新浪財經報導，王文濤8日下午在十三屆全國人大四次會議「部長通道」上，做上述表示。他稱，RCEP簽署後，意味著占全世界三分之一經濟總量的地區能形成統一大市場，這個市場充滿潛力和活力，大陸國務院也專門成立工作機制，目前中方已正式核定該協定。

早在1月時，大陸商務部發言人高峰就表示，中方已自2020年12月起開始啟動RCEP國內核准程序，預計協定核准和實施準備工作將在六個月內完成。

歷經八年磋商，中國與日、韓、紐、澳以及東協（ASEAN）10國在2020年11月正式簽署RCEP。根據協議，RCEP的整體關稅廢除率高達91％，這也是全球最大的自貿區。

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