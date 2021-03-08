今2架共機進我西南空域 空軍廣播驅離 22:092021/03/08 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8技術偵察機。空軍提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機，1架運8反潛機，進我我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 美國空軍開始測試B-21臨時機棚原型 心元資本鄭博仁 回歸根本 尋找新創黑馬 (中時 ) #空軍 #共機 #西南空域 #驅離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸西太平洋軍力即將超越美國 美印太司令：十年內有行動 19:512021/03/07 軍事 麵包師爭房產 10槍轟死2和事佬 前妻逃死狂抖：不知他有槍 22:072021/03/07 社會 空軍人工增雨 總統拜廟求雨 04:102021/03/08 焦點要聞 全球最大海上太陽能 彰濱崙尾東電廠啟用 04:102021/03/07 焦點要聞 通路公布2月手機降價榜 10款手機把握時機入手省很大 07:592021/03/06 科技 台灣自動科技 提供點膠代工新服務 04:102021/03/08 產業特刊 前2月營收呈年增 16業績股淡季猶旺 法人愛 04:102021/03/08 證券．權證 非核家園的能源政策太可怕 台大醫：危險的又豈只是藻礁 11:122021/03/07 生活 這4種咳法不是感冒！氣喘不一定會喘 12字特徵更是警訊 13:132021/03/08 健康 外垵漁火科技燈光秀 4月15日起一連三天展開為花火節揭幕 13:242021/03/08 生活 F35成無底洞 止血停損 美眾院要砍了專案 07:512021/03/06 軍事 政治熱門新聞 看完陳柏惟145秒高清影片 宅神嚇一跳：蘇貞昌都驚呆了 - 政治 機關槍式狂嗆蔡政府不及格 林濁水轟：巨嬰該下台 - 政治 陸禁鳳梨有8字深意 專家：向台灣傳達一件事 - 政治 頭條揭密》華人之光趙婷爆辱華風波 北京兩會期間嚴防爭議擴大 - 政治 陳柏惟罷免會過嗎 命理師預言最後結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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