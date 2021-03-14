今1架共機進我西南空域 21:562021/03/14 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今夜發布共機動態，共軍1架運8反潛機下午侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。共機自2月23日後，已4天未進我西南空域。 無人機送疫苗 宜縣整修動物之家 浪浪好幸福 (中時 ) #共機 #西南空域 #空軍 #發布 #共機動態 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡水第一漁港啟用 顧漁民拚觀光 04:102021/03/14 地方新聞 芎林3座特色公園將登場 設計圖公開 13:022021/03/14 寶島 驗票機業者成大贏家 交通支付 戰國時代來了 04:102021/03/14 財經要聞 淡北道路藍營民代批雙標 侯友宜盼中央體恤給予支持 11:272021/03/14 政治 韓國購買更多AH-64E阿帕契 汰換全部AH-1S眼鏡蛇 18:382021/03/14 軍事 光仁中學科樂躍升 04:102021/03/14 《旺來報》 受夠白宮鳥籠 拜登爆出逃華府頻返鄉 15:542021/03/14 國際 汪小菲隔離疫外瘦身 04:102021/03/14 時尚消費 防中國買走動力沙皇 烏克蘭收歸國有 04:102021/03/14 產業財經 愛莉莎莎被罵翻神隱1個月現蹤 「每天都在反省」新造型曝光 11:262021/03/14 娛樂 看屋筆記：苓雅區鳳凰中正(個案＋價格分析) 09:002021/03/14 建案開箱-高雄 政治熱門新聞 桃鐵地下化／中壢一里有半數房子要被拆 住戶錯愕：被瞞一年多才知 - 政治 王定宇桃色風暴街訪 年輕人回應跌破眼鏡 - 政治 王定宇桃色風暴後再參選 陳揮文爆結局出乎意料 - 政治 六都中哪一個城市治安最好？ 最新民調曝光 - 政治 王定宇和顏若芳只是房東與房客？ 最新民調結果一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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