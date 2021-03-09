高盛周一發布最新預測，看好美國的人力招聘活動將越來越熱絡，今年美國失業率可望下降到接近疫前的水準。

高盛預估美國今年失業率為4.1%，甚至可能跌至更低，這取決於在推出更多財政激勵措施之際，美國經濟復甦的力道有多強，以及受疫情打擊最大的產業就業復甦的狀況。

此外，高盛預測美國的薪資水平很可能在2022年底之前恢復到疫前水平。美國財政部長珍葉倫（Janet Yellen）周一在接受媒體訪問時也支持這個看法。此外，葉倫再度重申，1.9兆美元紓困振興方案將使美國在明年以前恢復到疫前「充分就業」的水平。

高盛經濟學家Joseph Briggs在報告中指出：「經濟重啟、財政激勵措施與積壓的儲蓄將帶動需求強勁增長，這是我們預期今年美國就業市場將出現招聘熱潮的主要原因。雖然這（4.1%）已經是華爾街最低的失業率預測，但該指標仍有可能在今年就回復到疫前的約3.5%水平。」

在2020年2月即將爆發新冠肺炎疫情之前，美國失業率為3.5%，創下50多年來新低。之後美國為了遏阻疫情快速擴散而關閉商業與經濟活動，導致失業率在2020年4月飆升至14.8%，但到了今年2月失業率已降至6.2%。儘管如此，美國的就業總人數仍比一年前減少約850萬人。

餐旅業的勞工重返就業，加上政府推出新一輪龐大的支出法案，料將使美國的失業率持續下滑。Briggs表示，我們預期就業市場將迅速復甦的另一個主要原因是，因疫情而仍然流失的工作中有三分之二是在對疫情高度敏感的產業，隨著經濟全面重啟，這些產業的就業情況將反彈。2月的就業報告顯示受疫情衝擊的休閒與餐旅業就業大幅增長，即預告了即將發生的事。

(時報資訊)