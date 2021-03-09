縣府常常補丁檢修，但最近有民眾抱怨，該段從和平三路到員集路口，有一段將近850公尺的誇張補丁，行經該處根本就像地震一樣。（吳建輝攝）

縣府表示，道路坑洞縣府有定期巡查機制，以及緊急修補計畫作業，但補丁品質確實不佳，未來會加強要求廠商施工品質。（吳建輝攝）

彰化縣社頭鄉縣道141中山路，為社頭鄉重要道路，南來北往民眾都必須經過這裡，加上大型砂石車勤跑，大小坑洞不計其數，縣府常常補丁檢修，但最近有民眾抱怨，該段從和平三路到員集路口，有一段將近850公尺的誇張補丁，直接補在道路車輪會經過的地方，行經該處根本就像地震一樣，縣府回應表示已派員勘查，將納入年度整體養護計畫，盡快還給民眾安全的道路。

最近有許多民眾抱怨，表示開車行經彰化縣社頭鄉縣道141中山路，從和平三路口往南，一直到員集路一段路口，道路補丁根本比小朋友黏土勞作還醜，補丁整塊凸出來，還連續好幾百公尺，沿路超過百個補丁，開車經過以為地震一樣，相當誇張，縣府的施工品質令人不敢恭維。

記者實際走訪，遠遠就能看到顏色不一的補丁，凸出來的高度不算高，但確實嚴重影響行車路感，附近民眾表示，這裡常常這樣補，過年前就有通知公所，但公所表示管轄是縣府，今年1月20日有行文至縣府，縣府26日就有派員會勘，表示會進行處理。

彰化縣政府回應表示，民眾反映社頭中山路道路不佳問題，先前就已派員勘處，並納入年度爭體道路養護計畫評估辦理，礙於經費有限無法全部重鋪，道路坑洞縣府有定期巡查機制，以及緊急修補計畫作業，但補丁品質確實不佳，未來會加強要求廠商施工品質，也感謝民眾對道路品質關心。

(中時 )