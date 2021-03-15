位在線西鄉的一家化工廠空汙防制設備故障，上周五全台西半部紅通通空品拉警報的時候，被稽查人員查獲違法排放出空氣汙染物，加重空品負荷，遭加重處分裁罰25萬元。（環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

空品不良紅色警示等級時期，未配合加強空汙防制作業與自主管理，其中更有1家化工廠違規偷排加重空汙負荷，將對2工廠各開出10萬元、25萬元的罰款。

中部地區連日空氣品質不良，12日全台西半部幾乎全部處於紅通通的空品紅色警示狀態，周末雖短暫回到普通等級，但15日又開始逐漸累積汙染物，15日彰化縣空品近午時分開始惡化，多數測站由黃轉為橘色警示，彰化市測站更達到紅色警示等級，AQI指數達152，對所有族群不健康。

彰化縣環保局表示，空品不良時期要求縣內各工廠配合降載減產、加強空氣汙染防制設備檢點，及灑水抑制揚塵等自主管理等；同時環保局稽查人員也會加強稽查，進駐大型固定汙染源所在處所，辦理深度查核，若有違反《空氣汙染防制法》情形，將依情節加重處以10萬元以上、2000萬元以下罰款。

位在線西鄉的樺勝預拌混凝土粒料堆置場，卻被稽查出堆置區防制面積不足、車輛通行的路徑有粒料汙染路面，致有揚塵之虞，此外門口有運輸車輛帶出逸散性粒狀汙染物質等造成空氣汙染情事，環保局將依法裁罰10萬元。

另外，同樣位在線西鄉的有郁石化廠，則被查獲廠內空汙防制設備故障，因而違法排放出含揮發性有機氣體的空氣汙染物情形，由於違法情節發生在空汙季節，將依法加重處分、裁罰25萬元。

環保局長江培根指出，近日台灣西半部因擴散不良，空氣品質依然不佳，預估今、明兩天仍會達到「橘色提醒」或「紅色警示」等級，線西鄉已有2家工廠被稽查裁罰，呼籲縣內工廠勿心存僥倖，應確實落實空品不良應變作業，妥善各項空氣汙染防制措施，以避免違法而受罰。

環保局表示，中部地區13日上午即籠罩著霧霾，包括彰化、員林、台中西屯及南投竹山等地，都是「橘色提醒」，提醒民眾外出加強個人健康防護，建議多多利用搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，可撥打公害陳情專線：0800-066666，即時通報環保局進行處置。

位在線西鄉的預拌混凝土粒料堆置場，遭查獲場防制面積不足，粒料汙染路面導致揚塵，門口又有運輸車輛帶出逸散性粒狀汙染物質造成空汙，也將依法裁罰10萬元。（環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

位在線西鄉的預拌混凝土粒料堆置場，遭查獲場防制面積不足，粒料汙染路面導致揚塵，門口又有運輸車輛帶出逸散性粒狀汙染物質造成空汙，也將依法裁罰10萬元。（環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

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