台中市政府關切台電台中電廠新增燃氣機組計畫，台電21日表示，台電與台中市政府追求減煤與減排的目標相同，對於「增氣」存在共識，並無歧見，台電願意在此共識基礎上持續與台中市政府溝通，也殷切盼望台中市府更積極支持台中電廠增氣計畫。台電也表示，四部燃煤機組轉為備用，事實上不僅達成減煤與減排的效果，更可兼顧穩定供電，兩全其美。

台電說，台中電廠近年來已減煤近600萬噸，並配合空品狀況機動降載減排。但由於台中市近年來用電量持續攀升，連兩年為全國各縣市用電量之冠，為了進一步落實增氣減煤的目標，同時滿足市民用電需求，在台中電廠儘速新建天然氣機組確實有其必要。

台電指出，台電規劃台中電廠兩部130萬瓩燃氣機組上線後，燃煤機組將有不特定四部機組轉為備用，並以重重條件限制其啟用，包括空污季不啟用、空品不良不啟用，備轉容量高於8％不啟用。簡言之，台中電廠燃氣機組上線後，全廠在絕大多數時候，將以「2氣6煤」的模式進行運轉。

台電強調，備用機組就如同車子的備胎，平時幾乎不會使用，但有緊急狀況的時候就可以救急，未來燃氣機組將逐步成為主力，而燃煤機組慢慢轉為備用，且啟用條件受到重重限制，只在少數特殊緊急狀況下才能使用，目的在確保緊急的狀態下仍能穩定供電。這些特殊狀態或許發生機率不高，但台電站在穩定供電的立場，仍必須「做最壞打算，做萬全準備」。台電也強調，台電為環保目標貢獻心力，只要是台電的環保承諾，從「全廠停止火力全開」、「環保停機」，「擴大自主減煤」，說到做到，絕不跳票。

(工商 )