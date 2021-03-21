新北市一名16歲少年在阿嬤家看A片，受到刺激想要發洩，竟然衝去找國小同學小玉（化名）。小玉姊姊小芳（化名）開門，告知對方妹妹不在家，少年竟直接拉小芳到附近的無人空屋猥褻。臺北地檢署偵結後，依加重強制性交未遂罪嫌起訴這名少年。

據ETtoday新聞雲報導，起訴指出，這名16歲少年去年7月某日下午，在阿嬤家看A片看到氣血翻湧想要發洩，但他沒想辦法自己解決，竟然跑去找國小同學小玉。小玉的姊姊小芳（化名）應門，告知少年妹妹不在，慾火焚身的少年竟然強拉小芳到附近的無人空屋猥褻，小芳奮力掙扎、反抗，掙脫魔掌跑到附近商家求救。

警方獲報後逮捕少年，少年對自己犯行坦承不諱。新北地檢署偵結，依加重強制性交未遂罪嫌起訴。

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(中時新聞網)