韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé與同為女團出身的好友惠利上《認識的哥哥》，透露2人的好交情源自2018年Rosé和隊友Jisoo出演惠利先前擔任固定班底的節目《驚人的星期六》，惠利表示鮮少有同齡的好友，因此主動接近對方，沒想到因Rosé常聯絡自己，自然就敞開心房，甫發行個人首張單曲的Rosé感謝惠利在百忙之中答應一起上節目，惠利笑說接到好友電話立刻說好，完全沒想到要先問經紀公司，希澈馬上虧「不會公司到現在都不知情吧」，讓眾人笑翻。

大姊大個性的惠利對Rosé相當照顧，曾在2人一起外出用餐時，大聲制止在旁拍照的外國人，讓Rosé很感動，惠利解釋因為Rosé是世界級明星，她們在水產市場吃螃蟹的表情太不計形象，為了保護妹妹當然要挺身而出。可愛浪漫的Rosé則常給惠利意外驚喜，不時會送咖啡車應援或生日花束到拍攝現場，她十分驚訝為何對方會知道自己拍攝地點和家中地址，至今仍不知道答案，一旁的Rosé這才解答，自己曾經看過惠利和親妹妹的合照，循線找到妹妹的IG並偷偷私訊對方，貼心又真摯的舉動，讓眾人封她為「向姐葵」（向著姐姐的向日葵的簡稱）。

正當大家為2人的姊妹情感動之餘，Rosé卻突然爆料自己曾遭生命威脅，原來惠利首次夜宿Rosé家，半夜Rosé突然聽到奇怪的「啪啪」聲響，黑暗之中也只摸到睡在隔壁的惠利，下一秒突然有個像大樹般的東西壓在自己肚子上，伸手一摸才發現是惠利的腿，處於驚嚇狀態的Rosé只好默默將對方的腿移回去，自己靠著床緣睡覺，話才說完惠利就驚訝直說「我去你家這麼多次，你都沒告訴我」，洩露Rosé體貼的一面。

惠利也提到Rosé對睡衣的熱愛，指出對方有一整櫃的睡衣，數量恐怕超過一般服裝，Rosé說睡衣對自己很重要，會按著心情挑選睡衣來幫助入睡。有關睡衣的插曲還不只一件，有次2人正在視訊通話，發現雙方穿了同一件睡衣而感到興奮，原以為是同個牌子，仔細一問才驚覺Rosé的是高級名牌，惠利卻不小心買到市面的仿品，讓她非常不好意思。節目每週日在愛奇藝國際站播出。

(中時 )