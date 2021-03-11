社頭鄉長劉錦昌(左4)表示，小型掃街車模樣可愛，超迷你的外型放到街道上，就像都市版的掃地機器人。(吳建輝攝)

從德國進口的小型街掃車要價300萬，未來投入社頭鄉道路清潔工作，可減少不少清潔人力。(吳建輝攝)

狹窄的車型就算行駛在路上清掃街邊，也不會嚴重影響到車流。(吳建輝攝)

彰化縣社頭鄉公所斥資300萬，購入彰化縣第一台小型掃街車，迷你的外型具有操作靈活的特性，迴轉半徑極小出入小巷弄都相當便利，社頭鄉長劉錦昌表示，小型掃街車模樣可愛，超迷你的外型放到街道上，就像都市版的掃地機器人，未來投入社頭鄉道路清潔工作，可減少不少清潔人力。

社頭鄉代表會在3年前建議公所購入迷你街掃車，礙於經費如今終於有經費將掃街車購入，代表會主席翁嘉壕說，千呼萬喚終於「駛」出來，傳統大型掃街車要出入社頭鄉間小路確實不便，進出市場也容易塵土飛揚，這台迷你型的掃街車較適合進出，因此代表會才決議購買。

社頭鄉長劉錦昌表示，這台小型掃街車是彰化第一台，應該也是中部第一台，重量僅有2.5公噸，時速最高在25公里左右，狹窄的車型就算行駛在路上清掃街邊，也不會嚴重影響到車流，可望取代大量清掃街道的人力，省下的人力就可以分配到其他地方，一舉兩得。

劉錦昌說，目前初步規劃每周1至周4，會在社頭忠義路、員林大排道路、以及主要幹道中山路等進行街掃工作，未來也會進駐幾個旅遊景點清掃，而公所也將展開迷你清掃車命名活動，在進行清掃車外型布置的動作，增加亮點，來強化社頭充滿活力的嶄新形象，創造乾淨整潔的幸福社頭。

(中時 )