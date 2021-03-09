潤隆（1808）受惠新案持續完工入帳，帶動二月單月營收持續在高檔水準，達11.11億元，比去年同期大噴出4.5倍；累計前二月營收達14.87億元，比去年同期大幅成長5.9倍。
潤隆去年底總銷30.12億元的「悅誠」，開始完工交屋，並進行跨年度交屋入帳，於2021年持續認列。今（9）日最新出爐的二月營收，也持續表現亮眼，累計今年以來營收已明顯激增590.68％，至14.87億元。
(工商 )
潤隆（1808）受惠新案持續完工入帳，帶動二月單月營收持續在高檔水準，達11.11億元，比去年同期大噴出4.5倍；累計前二月營收達14.87億元，比去年同期大幅成長5.9倍。
潤隆去年底總銷30.12億元的「悅誠」，開始完工交屋，並進行跨年度交屋入帳，於2021年持續認列。今（9）日最新出爐的二月營收，也持續表現亮眼，累計今年以來營收已明顯激增590.68％，至14.87億元。
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