潤隆（1808）受惠新案持續完工入帳，帶動二月單月營收持續在高檔水準，達11.11億元，比去年同期大噴出4.5倍；累計前二月營收達14.87億元，比去年同期大幅成長5.9倍。

潤隆去年底總銷30.12億元的「悅誠」，開始完工交屋，並進行跨年度交屋入帳，於2021年持續認列。今（9）日最新出爐的二月營收，也持續表現亮眼，累計今年以來營收已明顯激增590.68％，至14.87億元。

(工商 )