據熟悉巴西一項研究的消息人士表示，初步研究資料表明，中國大陸科興生物研發的新冠疫苗對首次在巴西發現的病毒P1變種有防禦功效。

《路透》發自巴西聖保羅的報導說，這項研究對已接種疫苗者的血液進行了新冠病毒巴西變體的檢測。但該消息人士未提供資料細節。

報導說，科興生物疫苗是目前巴西接種使用的主要新冠疫苗。

上個月巴西生物醫學研究中心布坦坦研究所引用在大陸的試驗數據表示，北京科興研發的新型冠狀病毒疫苗能有效應付英國與南非的變種病毒。研究所未進一步透露科興疫苗效力的細節，只說在另外在巴西瑪瑙斯（Manaus）發現的變種病毒可能也有效，「結果很快就能出爐，我們也對結果很有信心」。

北京科興公司發布的第3期臨床試驗的新聞稿說，試驗數據顯示，科興疫苗對住院、重症及死亡病例的保護力為100%，對有明顯症狀且需要就醫的保護力為83.70%，對含不需就醫的輕症病例在內的所有病例保護效力為50.65%。

(中時新聞網)