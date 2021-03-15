國內疫苗研發傳出新進度，今有媒體報導，國產疫苗已經實驗證實對英國、南非、巴西變異株有效，但由於我國感染變異株的個案數不多，專家認為應向國外採購更多變異株供測試，才能進一步證實國產疫苗確實有效。

根據中央流行疫情指揮中心統計，我國感染變異株的個案共只有10例，其中B.1.1.7的英國變異株有5例、B.1.3.5.1的南非變異株有2例、P.1的巴西變異株則有3例，但若要進一步測試國產疫苗是否對3個變異株都有效，光靠這10例個案培養出的變異株，恐怕還不太夠。

有國內疫苗專家指出，中研院、國衛院應向國外採購30至50個變異株，才有辦法完整測試國內疫苗效力，對此國衛院感染症與疫苗研究所副所長陳信偉表示，向國外採購病毒株有生物安全的風險與運送上的困難，因此目前疫苗測試還是以國內現有病毒株為主。

外傳國內疫苗廠因無法取得國外變異株，透過人工合成的方式進行測試，且結果相當正面，對此陳信偉說，以現有的基因序列確實可人工製造出仿生病毒株，但若要測試疫苗有效性，還是要用感染者體內的「天然」變異株較準確，況且使用仿生病毒測試疫苗，也要通過生物實驗安全委員會的審查。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，若要透過基因序列來製造仿生病毒，就必須要在P4等級的實驗室才能進行，國內只有國防部的病毒研究中心擁有這樣的條件，並不清楚目前是否有業者與國防部合作，製造出仿生病毒來測試疫苗。

(中時 )