在大型機構持續展現濃厚興趣的利多消息加持下，全球最受歡迎的加密通貨比特幣9日價格大漲，帶動市值重返一兆美元，這是繼今年2月19日後史上第二度達到此重大里程碑。比特幣周二價格盤中飆漲逾7％，一度觸及54,452.72美元。儘管距離5.8萬美元歷史高點仍有段距離，但比特幣今年迄今已上漲逾80％，過去12月以來累漲570％。

比特幣價格2月改寫新高後持續下跌，一度跌破5萬美元，令市場開始懷疑其熱度消退，但該加密通貨近日重拾漲勢，原因在於多家大型機構認比特幣為可行的支付選項與投資標的。

線上支付巨頭Paypal周一證實，該公司將收購以色列加密安全儲存技術新創公司Curv，目的在於為日後加密貨幣應用預作準備。中國修圖程式業者美圖（Meitu）周日（7日）亦宣布，該公司已買進價值1,790萬美元的比特幣與2,210萬美元的以太幣，成為最新一家投資加密通貨的企業。

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