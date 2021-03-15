網路家庭（8044）搶攻消費商機，15日宣布攜手日系生活品牌「MUJI無印良品」合作，於3月24日開設線上旗艦館，網家表示，PChome 24h購物永以集團會員帳號直通優勢，加上又有P幣生態圈點數折抵特性，預期將可發揮龐大聚客力，帶動消費循環效益，為第一季營運添動能。

網家執行長蔡凱文表示，這一年來受到邊境封鎖影響，旅日民眾比例大幅減少，帶動國內日系商品買氣竄升，目前站上25歲～44歲消費者占比逾60％，消費趨勢更轉向選購高質感、安心信賴的知名品牌。蔡凱文指出，這次雙方攜手除可擴增平台商品線廣度，更希望增加年輕客群的吸引力，透過雙方強強聯手，增強整體銷售優勢，為營運挹注成長動能。

展望3月，網家將攜手無印良品成立旗艦館，將於3/16 SOFT OPEN、3/24全館開幕，突破實體店面商品陳列及營業時間限制，將有逾6,000項商品陸續上架銷售。網家表示，同時也提供線上獨家優惠折扣、P幣回饋，並攜手超過10家物流夥伴，提供24小時快速到貨服務。

除此之外，3月份網家也針對女性購物需求，推出「WOWMAN DAY」購物節，針對3C家電、美妝時尚、生活日用、婦幼母嬰等商品推出優惠，全面搶攻消費商機。

(工商 )