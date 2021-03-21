40歲瞿姓毒品通緝犯今年1月被捕後，向警方誆稱可提供上線賣家住處，帶警方前往西門町峨嵋街某大樓，佯稱現場有監視器會拍到他被上手銬，會曝光，騙得警員解開手銬，再趁警方疏忽時跑下樓逃逸，多了一條脫逃罪。台北地院判瞿徒刑2月，得易科罰金。可上訴。

今年1月12日晚間，萬華警方循線逮捕因毒品案遭通緝的瞿姓男子，隨後將他帶回警局準備解送地檢署，翌日瞿卻突向警方表示，他願意舉報販毒上游的藏匿點，警方遂決定帶他前往西門町調查。

13日下午1時許，瞿指引警方來到峨嵋街某大樓5樓，進一步要確認門牌時，瞿卻表示毒販可能有裝監視器，不管人在不在，要是看到他帶著手銬，一定會露餡讓對方警覺，要求將手銬摘除，這樣即使入鏡也不會不自然。

警方一時疏忽，替瞿解開手銬，但瞿趁警方拍照、看點時，突然轉身並強行衝下樓，接著朝武昌街方向逃逸無蹤。萬華警方組成專案小組緝捕，循線掌握瞿嫌逃走路線，傍晚鎖定他並未走遠，在中正區一帶出沒，經地毯式搜查，5小時後在1家旅館附近，逮捕正準備投宿的瞿嫌。

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(中時 )