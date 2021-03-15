大陸國家統計局新聞發言人劉愛華15日表示，從經濟恢復態勢等多方面因素看，2021年中國經濟繼續保持恢復性增長是有基礎有條件的，第一季度經濟增速很有可能出現大幅回升。

大陸國務院新聞辦15日舉行新聞發布會，介紹1-2月經濟運行情況。受去年同期低基數影響下，今年1-2月主要宏觀指標均出現兩位數增長。

1-2月，大陸全國規模以上工業增加值較去年同期增長35.1％，比2019年1-2月增長16.9％，兩年平均增長8.1％，為近年來同期較高水準；全國服務業生產指數年增31.1％，比2019年1-2月增長14.1％，兩年平均增長6.8％。

1-2月，貨物進出口總額54418億元(人民幣，下同)，年增32.2％。其中，出口3兆588億元，年增50.1％；進口2兆3830億元，年增長14.5％。進出口相抵，1-2月貿易順差6759億元。

(旺報 )