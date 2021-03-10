大陸國家統計局今(3／10)天發布2021年2月全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）資料。從年增減幅來看，CPI較去年同期下降0.2％，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，食品價格由上月上漲1.6％轉為下降0.2％，影響CPI下降約0.05個百分點。

食品中，受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降14.9％，降幅比上月擴大11.0個百分點；雞肉和鴨肉價格分別下降8.7％和2.6％，降幅均有收窄；羊肉、水產品和雞蛋價格分別上漲7.5％、5.9％和4.3％，漲幅均有擴大。

從月度比較來看，CPI月漲0.6％，漲幅比前月回落0.4個百分點。其中，食品價格上漲1.6％，漲幅回落2.5個百分點，影響CPI上漲約0.30個百分點。

食品中，受春節期間消費需求增加和運輸成本上升等因素影響，水產品和鮮果價格較前月分別上漲8.7％和6.1％，漲幅分別擴大5.4和3.8個百分點；生豬出欄持續恢復，豬肉價格由前月上漲5.6％轉為下降3.1％。

(旺報 )