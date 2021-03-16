促進轉型正義委員會今年5月任期屆滿，民進黨立委蔡易餘等人認為，促轉工作無法在期限內完成，日前已提出促轉條例修正草案，主張將每次限延長1年改為3年，以利預算編列、任務組織及推廣轉型正義任務發展。

促轉會2018年5月成立，依《促轉條例》任務為2年，得報請政院延長任期，每次1年為限。去年5月任期屆滿，目前已是展延1年。眼看展延任期將屆滿，行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時表態，支持促轉會繼續延續，讓任務更充實。

據統計，促轉會成立以來，因案情複雜且歷時已久，「平復司法不法」業務部份，目前受理聲請77案，僅勉能結案28案，民進黨多名立委認為，促轉會任務顯然並非期限內可以完成，且每次延長僅一年有所不足。

綠委蔡易餘、陳歐珀、莊瑞雄等16人認為，由於資料過於龐雜，再加上促轉會運作初期整合行政機關困難，進而導致任務延宕，每次延長一年任期，不利任務組織及預算編列，因此提案修正促轉條例第11條，主張每次任期改為1次延長3年。

蔡易餘說，促轉工作一直在運作中，轉型正義並非短期間就能完成，像是德國至今還在處理二戰的事情，因此希望促轉會任期能一次展延3年，與蔡總統任期一致，屆時是否要持續推動相關工作，交由下一任總統決定。

該提案已獲得16名綠委連署，預計最快本周立法院會完成一讀後，交付委員會審查。

(中時 )