台南市後壁區農會今天舉行理事長選舉，選票汙損一度傳出爭議，最後抽籤決定人選。（莊曜聰攝）

台南市後壁區農會今天舉行理事會，選出農會新任三巨頭，選舉過程相當戲劇化，9張理事選票中有1張因出現汙損被認定為廢票，結果雙方打平，得靠抽籤決定，最後挑戰派中籤驚險過關，新任理事會隨後通過不遴聘現任總幹事，農業局將在2個月後重新公告辦理總幹事遴聘作業。

後壁農會從會員代表選舉時就爭議不斷，選情一路緊繃，日前農會代表改選理事，農會挑戰派在9席理事中，以5比4勝出，外界預期後續情勢應該大致底定，前任總幹事蕭麗姿可望出任理事長。

10日上午進行農會理事長、常務監事選舉，理事長選舉率先登場，開票時卻發現一張投給挑戰派的選票上，出現明顯紅色印泥汙漬，遭認定為廢票，造成雙方以4比4打平，必須要抽籤決定人選，現場一片譁然。

當權派推出的人選洪得晉並未抽中，挑戰派人選蕭麗姿也拒絕抽籤，為昭公信，委由南市府農業局農會輔導科長郭德偉代抽，結果出爐，蕭麗姿嚴肅表情轉為喜悅，順利當選理事長。

接下來的監事選舉，也由挑戰派的郭啟財2比1勝出，最後總幹事遴聘作業，理事會以6比3不遴聘現任總幹事張逸玟，總幹事一職由農會會務部主任吳吉源暫時代理。

(中時 )