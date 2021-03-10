美國公債殖利率從一年高點回落後持穩，帶動周三美元上漲，收復隔夜的部分失土。

周三在亞洲時段，美元指數上漲約0.2%，報92.147，隔夜從周一觸及的3個半月高點（92.506）大幅回落。

美國10年期指標公債殖利率周三持穩在1.54%附近，此前在失守1年高點（1.6250%）後連跌了3天。

包括澳元與紐西蘭元等風險型貨幣在周二勁揚後回落。

歐元周二從3個半月低點1.18355美元反彈，但周三兌美元下跌0.2%，報1.18815美元。

美元兌同為傳統避險貨幣的日圓上漲0.3%，報108.780日圓，此前失守9個月高點（109.235日圓）。

瑞穗證券首席外匯策略師Masafumi Yamamoto表示，因今年初以來持續上揚的美國公債殖利率回落，昨天美元全面走跌。但目前美國債息已經止跌回穩，那些在美元升值時錯失買進機會的人，便看到買點浮現。但他也表示，今天美元的反彈並不大。

在加密貨幣方面，周三比特幣在漲破5.5萬美元後回落，稍早前報53552.87美元。比特幣在2月21日站上58,354.14美元，創下歷史新高。

(時報資訊)