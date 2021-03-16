疫情趨穩，全球景氣漸回溫，輪胎上游原料廠合成橡膠、碳黑需求延續202年下半年成長，台橡(2103)、國際中橡(2104)印度廠、中國大陸廠營運貢獻度可望增加；業者預期，2021年的上半年，看好營運可保持成長。

台橡累計今年1-2月合併營收51.57億元，年增23.7％；中橡今年前2月合併營收34.92億元，年成長18.83％。

台橡執行長蔡偉強分析，全球經濟自去年第4季反彈，需求好轉；同時美國針對泰國、印尼、越南等國祭出輪胎反傾銷稅率，由於印度銷美沒有這個問題，此缺口正好由印度補上，讓台橡轉投資的印度廠今年貢獻可望增加。

至於中國大陸南通廠，蔡偉強指出，2020年建置的SDBS生產線，年底開始商轉，1月起產線已經全產全銷。另外，台橡越南廠的鞋材生產線，2021年1月已經正式開工，當初設計的年產能7000噸，開工初期利用率仍低，未來新產能會逐步提升。

天然橡膠價格續揚，估今年價格仍將維持高檔，蔡偉強認為，台橡合成橡膠也有漲價空間。加上印度、中國、歐美等市況平穩，看好今年上半年營運表現，有望呈逐季成長。

印度有望獲得轉單，印度輪胎廠握有內、外銷訂單，台橡印度廠有望受惠。

從2020年下半年開始，碳黑市場景氣開始改善，價格往上走。中橡2020年下半年的營運也因此逐季成長。

中國大陸車市銷售今年以來呈快速成長格局，中橡指出，已帶動大陸各廠的出貨；而印度也因輪胎對碳黑的需求成長，上半年貢獻度有望增加。

法人估，中橡2021年上半年整體的營運，會比去年同期有2位數的成長。

(工商 )