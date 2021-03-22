1.台積電(2330)：產能早已滿載到年底，明年產能也可望秒殺，今股價開低整理後翻紅，爬升至594元。
2.第一銅(2009)：期銅上漲，外資賣超縮手，盤初逆勢向5日線挺進、漲逾3%。
3.中鴻(2014)：4月內外銷盤價連10漲，雖上周五外資轉賣超，但今早仍漲逾1.5%，拚重回5日線。
4.中華(2204)：下方5日線有撐，今早多頭轉趨積極，股價逆漲逾4%。
5.麗清(3346)：外資連兩日買超拉出兩根紅棒，今早人氣不墜，但震盪加劇，高檔震幅達7%。
6.和大(1536)：去年每股賺1.12元、擬配息1.1元，盤初股價彈升逾3%，收復5日線。
7.益航(2601)：BDI上周站上2千點，今早多頭續揚帆疾駛，一度逆漲逾6%。
8.淳安(6283)：車載鏡頭題材夯，股價繼續上跳仰攻，今早再敲漲停大門。
9.台泥(1101)：每股擬配息3.5元，現金殖利率超過8%，資金爭相進場，攻高逼近47元。
10.榮科(4989)：外資、自營商齊買超，激勵多方轉強續漲，創2018年8月以來高價。
11.皇翔(2545)：擬配息4.5元、殖利率高達10%，股價跳空漲停鎖死。
12.王品(2727)：台灣內需市場支持營運，股價回檔至10日線有撐，今早反彈回到180元。
13.四維航(5608)：BDI站上2000點，散裝市況供不應求，一早急登漲停板。
14.南紡(1440)：本業、轉投資爆發性成長，今業績挑戰20年來新高，逆勢走高3%。
15.凌群(2453)：數位轉型有利後市，早盤拉出第2根漲停，改寫前高。
16.亞信(3169)：營運續旺，外資19日回補，早盤帶量上攻、亮燈漲停。
17.合機(1618)：受惠國際銅價上漲，早盤放量漲逾4%，創波段新高。
18.友勁(6142)：外資19日轉賣超，今早買方仍踴躍，早盤登頂、收復周線。
19.順達(3211)：去年EPS7.02元，創8年來新高，配息6.5元，早盤沿周線走高、漲逾3%。
20.福邦證(6026)：外資連13日買超，帶動早盤漲逾4.5%。
21.陽明(2609)：績優題材護體，三大法人連日買超，盤初急拉漲停35.85元。(編輯整理：李慧蘭)
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