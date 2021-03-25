台股早盤受到台積電(2330)ADR重挫影響，下跌開出，指數盤中低點續創近期新低，不過，殺低力道不強，加上傳產、金融股撐盤，指數跌深反彈，終場以16060.14點作收，上漲28.02點，漲幅0.17％，成交金額3171.25億元，守住1萬6000點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，2月的M1B及M2年增率雙雙續揚至18.57％及9.12％，另外證券劃撥存款月底餘額再增至2.81兆元，連續四個月創史上最高紀錄，在貨幣供給額缺口持續擴大，證券劃撥餘額持續攀高之際，目前市場資金行情仍相當熱絡。

而美元指數近期出現持續強勢，本周指數續創新高，月、季線目前維持強勢，亞幣近期出現走弱，月線下彎壓力大，台幣上周貶值趨勢相對明顯，本周仍維持貶值趨勢，代表整體台股資金面減弱。

在法人態度，外資與本土資金投信、政府基金近期在集中市場仍持續維持對作，外資在現貨市場3月以來仍是維持賣超，期貨淨空單水位持續增加，雖然投信、政府基金持續加碼，目前水位都在本月高檔，但整體外資賣超金額遠大於本土法人的買超，在外資賣超未停歇下，法人動態偏空。就資券的變化可發現，融資近期增加、融券也隨著回補潮明顯減少，整體籌碼不利，因此，近期盤面空方因子逐漸增加之際，操作須保守謹慎。

櫃買指數收在199.59點，下跌0.75點，跌幅0.37％，成交金額656.18億元。

(時報資訊)