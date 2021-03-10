前中影副董事長莊婉均，因被控掏空中影7.5億資產，被判刑8年6月定讞，莊女於2017年12月入監服刑，日前已獲准假釋，近日可出監。

判決指出，莊女擔任中影副董事長期間，利用保管公司大小章的機會，故意遺漏會計事項不為紀錄，再以不實的財務報表，及偽造的取款憑條向銀行詐取財物，不法挪用中影資產近7億5000萬元。

最高法院依詐欺取財、偽造文書等7罪，各判莊女3月到3年4月不等刑期，檢方聲請定執行刑8年6月確定。

台北地檢署執行科傳喚莊婉均於2017年12月13日報到發監，但莊未報到，聲請暫緩發監被駁回後，同年12月20日於北檢發布通緝前報到發入監。

當時莊透過律師聲明表示，擔任中影副董事長期間，均依法及公司程序執行職務，並無違法，所謂侵占公司7億4900餘萬元部分，更分文未進其口袋，公司亦未受有損害，否則法院即會依法判決沒收犯罪所得。她特別強調，「本人絕對是清白入獄，也一定會清白出獄」。

莊女日前已獲准假釋，高檢署並向高等法院聲請付保護管束獲准，本周即可出獄。

(中時 )