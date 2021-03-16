武陵農場桃花爆開中，吸引許多遊客上山追尋芳蹤。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

賞櫻勝地武陵農場櫻花季結束，緊接宣布桃花接棒登場，位於桃山瀑布與露營區交叉路口前的桃子園，無數棵桃花爆開盛放，大片粉紅花海，令人目眩神迷，彷彿走入「三生三世十里桃花」。另福壽山農場桃花已開1成，從3月中旬到4月上旬，都是桃花季節。

武陵農場桃樹種植面積廣達5.8公頃，目前正值桃花盛開，首推桃山瀑布與露營區交叉路口前的桃子園，無數棵桃花盛放，一大片粉紅花海，媲美「十里桃花林」。桃花莊、旅客服務中心及蝴蝶館前及別館的桃花則顏色大不同，呈現桃紅艷麗，吸引許多遊客上山追尋芳蹤。

武陵農場副場長胡發韜表示，園區內的桃花有七寸桃、黃金桃、長澤、玉板、阿布及中津等多種，七寸桃是觀賞用稀有品種的，其餘皆為7、8月收成的水蜜桃，兼具觀賞及食用用途，而國內少見的特殊品種「黃金桃」，果肉金黃、鮮嫩芳香，是水蜜桃中的極品。

胡發韜說明，七寸桃主要種植在蝴蝶館前，數量極少，其餘主力部隊是水蜜桃花，集中在桃子園及桃花莊一帶，品種眾多。黃金桃、長澤屬於早桃，目前花開正盛，玉板、阿布及中津則屬於晚桃，預計3月底至4月中開花。

福壽山農場約有2公頃面積的水蜜桃果園，目前早桃開花已滿開，中、晚桃接續盛開到4月上旬。場方表示，農場栽培10種水蜜桃，多為單瓣粉桃紅色，為便利採果，所有桃樹都已矮化，遊客可就近感受被桃花包圍的夢幻美景。

武陵農場桃花盛開，大片粉紅花海，媲美「十里桃花林」。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場早桃開花已滿開，中、晚桃接續盛開到4月上旬。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場桃樹都已矮化，遊客可就近感受被桃花包圍的夢幻美景。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

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