台灣自有品牌過濾大廠旭然國際（4556），受到傳統農曆春節工作天數少，使得營收合併營收3,243萬元，年減約8％，不過，累計今年1至2月合併營收仍達7,405萬元，較去年同期成長22％，適值科技產業工業用水吃緊，旭然已接獲液體過濾耗材急單，有助營收拉升。

旭然10日公佈今年2月營收約3,243萬元，比去年同期的3,543萬元，年減約8.46％，累計今年1至2月合併營收約7,405萬元，較去年同期的6,080萬元，成長約21.78％。

旭然10日表示，受惠半導體、電子、食品化學等產業主要客戶，工業液體過濾產品訂單拉貨力道，以及集團積極拓展台灣、美國地區業務接單動能，挹注兩岸生產基地整體產能稼動率，保持在一定水準之上。

其中，台灣地區受惠全球製造業供應鏈重組、台商回台投資趨勢，且國際知名半導體廠商，相繼加大台灣地區生產布局，帶動今年前2月台灣地區營收，較去年同期成長9％，佔整體營收比重達77％水準。

旭然指出，由於目前半導體、光電及電子相關產業，面臨工業用水吃緊之際，恐進一步加劇市場缺貨現象，帶動半導體、面板等電子業大廠，在廢水回收率的高度重視，因此，旭然提供客戶有效液體過濾解決方案，有助營收的增加。

旭然表示，目前除已陸續接獲客戶液體過濾耗材急單需求，且旭然也擁有高雄鳳山溪再生水廠工程過濾訂單實績，同步帶動再生水廠、海水淡化廠相關客戶液體過濾耗材訂單詢問度提高，有望帶動集團整體接單表現。

(工商 )