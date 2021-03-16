因應水情嚴峻，台中市政府從去年10月就陸續召開旱災會議，協調工業用水大戶節水，15日再聯手水利署、工業技術研究院、台灣自來水公司等單位舉行抗旱演練，全力面對缺水問題。

市長盧秀燕今日主持市政會議表示，國營事業中只有台水將總公司設於台中，但去年台中地下管線漏水率卻是六都最高，現在進入抗旱非常時期，盼台水加強漏水修復工作，不要讓珍貴水源白白浪費。

針對媒體報導台中地下管線漏水率六都最高，盧秀燕指出，水電均由中央統一管理，中央多年來給予台水非常多預算，在台灣正面臨乾旱的情形下，卻任由珍貴的自來水源漏掉；她看了非常心痛，市民朋友也相當不捨，拜託身為主責機關的台水加強漏水修復工作，不要讓珍貴水源白白漏掉，實在太可惜。

盧秀燕強調，近期水情嚴峻，市府與中央各部會、相關單位將持續合作，緊盯水情推動各項抗旱措施，做「最壞打算、最好準備」，也呼籲市民朋友這段時間一定要節約用水，共同度過乾旱難關。

(中時 )