空軍2架F5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，2名飛官跳傘求生，目前海空軍正全力搜救中。對此，國民黨副祕書長李彥秀表示，希望兩位飛官能夠平安，並呼籲國防部應思考F5E戰機的飛安問題。

國防部下午通報，兩架空軍F-5E戰鬥機於14點30分台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架疑在空中發生擦撞墜海，雷達光點消失於屏東旭海漁港，距岸1.4浬海域處，國搜中心表示，已派遣黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中。

針對F5E空中相撞事故，李彥秀今(22日)在臉書上表示，希望兩位飛官平安，她還指出，國防部更應該思考，F5E目前的飛行安全問題。

網友們也留言回應，「F-5E 是好戰機，操作成本又低，在結果未出現前，問題要先分清楚人為還是機械的定論還早了些」、「希望飛官平安歸來」、「已經不知道第幾個國軍弟兄」、「去年朱媽媽才哭完，呼籲機型老舊要汰換，F-5E又傳空中相撞意外」。

此外，下午4點14分，屏東縣警察局滿州分局九鵬派出所員警，於台26線73公里發現1具傘具連座椅，當時並未發現人員，而失蹤的潘穎諄上尉則仍在搜救中。國防部黑鷹直升機下午4點41分於F5E戰機墜海區域海面尋獲跳傘的飛官羅尚樺，但當時羅已失去意識，搜救人員將他緊急吊掛上機，回航送醫至馬偕台東分院急救，但仍於下午5點45分時宣告不治殉職。

希望兩位飛官平安... 國防部更應該思考，F5E目前的飛行安全問題。 由李彥秀發佈於 2021年3月22日 星期一

(中時新聞網)