德國運動大廠愛迪達（Adidas）最新財測，2021年營收將大幅反彈，尤其對在中國大陸，亞洲其它地區與拉丁美洲而言。不過，旗下銳跑(Reebok)品牌因表現不佳，故母公司愛迪達獲利數字可能會被拖累。

不計匯兌損益，第四季收入增1％，達55.48億歐元約65.9億美元。同時，營業利益稍減為2.25億歐元，均高於市場普遍預期的54.7億歐元與2.02億歐元。

被迫於新冠疫情肆虐期間，不得不暫時歇業的愛迪達各門市，目前已有超過九成五的商店重新開門營業。愛迪達預估，不計匯兌損益下，在大中華地區，亞洲其它地區以及拉丁美洲區的年紀較大青少年體育用品業績，可望大增三成。

同時，淨利也可同步增至12.5億歐元，至14.5億歐元之間。

不過，愛迪達表示，由於旗下銳跑將分割出去成立成一間新公司，預計將吃掉營業利益約2.5億歐元，約2億歐元淨利受到影響，2022年還會虧損前列金額的三分之一。不過，2023年獲利將不受影響。

為了對打耐吉(Nike)，15年前愛迪達買下美國銳跑，但15年後，愛迪達2月曾表示，考慮賣掉或將銳跑這個不賺錢的集團拖油瓶給分割出去。

(時報資訊)