人民幣兌美元在岸價（CNY）10日收升64個基點，最高見6.5048。人民幣兌美元在岸價收報6.5116，較9日下午4時30分收報6.5180，升64個基點，升幅為0.1％；較晚上11時30分最後成交價6.5084，走弱32個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）最高見6.5111，截至下午4時42分，離岸價報6.5120，在岸價報6.5096。官方10日開出的中間價報6.5106，較9日升232個基點，升幅為0.36％。

交易員指出，9日晚美債孳息率回落，帶動美匯指數高位回調，非美貨幣外部壓力有所減輕，早段人民幣反覆上升，短期升幅為跟隨美元窄幅上落。

另有交易員認為，繼續關注美元對美國即將推出的刺激法案的反應，短期美元可能還有上行動能，不過結匯需求也會限制人民幣調整空間，此外，中美高層可能會面的消息也值得留意。

(工商 )