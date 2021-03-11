HTC（宏達電）今（11）日宣布展開新一代VIVE移動定位器生態系統，將推出「VIVE移動定位器(3.0)」及全新「VIVE表情偵測套件」，為VR生態的人機互動帶來革新，今日起於全球陸續上市。

「VIVE移動定位器(3.0)」創造業界新標準，與上一代VIVE追蹤器相比，其功能更加強大，電池續航力延長75％，重量減輕15％，體積減小了33％。根據開發者的回饋，相較於前一代「VIVE移動定位器」，「VIVE移動定位器(3.0)」配有續航力更持久的電池，一次充電最多可達連續使用7個小時，整體產品體積更輕巧但卻具有相同的亞毫米定位精準度和240度FOV移動追蹤效能。隨著被追蹤者能更真實地融入虛擬世界中，使用者將進入更高階的沈浸體驗境界。

「VIVE移動定位器(3.0)」保持與前一代「VIVE移動定位器」相同的Pogo-pin系統和安裝方式，並相容於SteamVR基地台1.0或2.0以及StreamVR頭戴式顯示器，使用者可輕鬆升級。

HTC在虛擬實境產業追蹤移動技術中耕耘已久，於2017年推出第一代「VIVE移動定位器」，引導開發人員建構大量可相容的應用程式。由於其精準的追蹤和輕鬆導入上手的特性，「VIVE移動定位器」廣泛地被應用在醫學模擬、好萊塢影像產製、急救人員和國家運動訓練實例中，現在更擴展至娛樂場域和家庭休閒領域中。

此外，HTC同時宣布推出「VIVE表情偵測套件」，該套件可即時偵測38種臉部表情結構，精準捕捉鼻子以下的臉部表情及唇部動作，逼真呈現於虛擬世界中，讓使用者感受栩栩如生的人際交流，並能即時表達內心情感。「VIVE表情偵測套件」將大幅提升使用者在虛擬世界人機互動的真實感，提供探索VR的無限潛能。

「VIVE表情偵測套件」配有雙鏡頭並具備60Hz追蹤率以及低於10ms低延遲性，透過「VIVE表情偵測套件」可精準捕捉嘴唇，頜骨，牙齒，舌頭，下巴和臉頰上的38個面部混合動作，可準確地在虛擬世界中描繪臉部下半部區域的真實動作及表情。此外，並配備紅外線，即使在弱光的條件下也能達到精準的追蹤效果。

HTC結合了VIVE移動定位器、VIVE表情偵測套件和VIVE Pro Eye，為VR提供了從頭到腳最真實精準的完整追蹤解決方案。VIVE表情偵測套件與VIVE Pro全系列產品皆相容。

「VIVE移動定位器(3.0)」及「VIVE表情偵測套件」在台建議售價為新台幣4,200元，今日起於台灣正式販售。消費者可至全台HTC VIVE銷售門市及VIVE網路商店購買「VIVE移動定位器(3.0)」，至VIVE網路商店購買「VIVE表情偵測套件」。

(科技)