宏達電展開新一代VIVE移動定位器生態系統，將推出「VIVE移動定位器(3.0)」及全新「VIVE表情偵測套件」，為VR生態的人機互動帶來革新，今日起於全球陸續上市。「VIVE移動定位器(3.0)」保持與前一代「VIVE移動定位器」相同的Pogo-pin系統和安裝方式，並相容於SteamVR基地台1.0或2.0以及StreamVR頭戴式顯示器，使用者可輕鬆升級。

「VIVE移動定位器(3.0)」創造業界新標準，與上一代VIVE追蹤器相比，其功能更加強大，電池續航力延長75％，重量減輕15％，體積也減小了33％。廣泛被使用在各個領域的「VIVE移動定位器」無論在電影製作、運動復健與訓練、醫療用途、企業培訓以及VR虛擬人物的全身追蹤等項目中都備受肯定。

HTC同時宣布推出「VIVE表情偵測套件」，該套件可即時偵測38種臉部表情結構，精準捕捉鼻子以下的臉部表情及唇部動作，逼真呈現於虛擬世界中，讓使用者感受栩栩如生的人際交流，並能即時表達內心情感。「VIVE表情偵測套件」將大幅提升使用者在虛擬世界人機互動的真實感，提供探索VR的無限潛能。

根據開發者的回饋，相較於前一代「VIVE移動定位器」，「VIVE移動定位器(3.0)」設計輕巧，不僅體積更小，重量也更輕，並且配有續航力更持久的電池效能，一次充電最多可達連續使用7個小時，整體產品體積更輕巧但卻具有相同的亞毫米定位精準度和240度FOV移動追蹤效能。隨著被追蹤者能更真實地融入虛擬世界中，使用者將進入更高階的沈浸體驗境界。

HTC引領全球虛擬實境產業追蹤移動技術，於2017年推出第一代「VIVE移動定位器」，引導開發人員建構無數兼容的應用程式。由於其精準的追蹤和輕鬆導入上手的特性，「VIVE移動定位器」廣泛地被應用在醫學模擬、好萊塢影像產製、急救人員和國家運動訓練實例中，現在更擴展至娛樂場域和家庭休閒領域中。

(中時 )