春季登七星山活動(圖：陽管處提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

元旦登七星山活動「陽管處」原定於2021年1月1日辦理，因氣候變化及疫情，調整活動時間與活動辦法！活動延至陽明山春天花期，邀請民眾以愉快的心情與家人朋友們一起至臺北第1高峰－七星山走春；為分散人流，不限制登山路線，參與人員可自行選擇出發地點，活動延長為3月30日至4月13日。報名期間為3月20日上午10時起，額滿為止，報名人數上限900人。

相揪作夥．到七星山踏青、賞花、登山(圖：陽管處提供)

七星山沿途景觀(攝影：洪書瑱)

七星山沿途景觀(攝影：洪書瑱)

七星山沿途景觀_小油坑(攝影：洪書瑱)

七星山上生態豐富(麗紋石龍子)

竹子湖海芋季(攝影：洪書瑱)活動採線上免費報名，報名成功者，於期間內完成七星山登頂、拓印(拓印於任意紙張)，即可於陽明山國家公園遊客中心兌換紀念品；兌換時間為活動期間內每日上午9時起至下午4時止。

紀念品，陽管處規劃陽明山與「十二生肖」為設計出發，利用有關的物種(如動物/昆蟲及植物)當作主題的十二生肖圖。如2020鼠年是赤腹松鼠及黃花鼠尾草，今年則是馬庫白星天牛及牛奶榕作為牛年的圖示；陽管處歡迎民眾至戶外踏青、登山，並領取別具意義的牛年紀念品。

另外適逢竹子湖海芋季，陽管處建議民眾若至國家公園登山健行的朋友儘量利用大眾運輸工具上山。※.交通：搭乘公車260、紅5或230到陽明山公車總站，轉搭乘108遊園公車可至遊客中心（陽明山國家公園管理處站）、小油坑服務站及冷水坑服務站；搭乘111、109、681、小8或小9在陽明山國家公園管理處站下車即抵遊客中心。於劍潭捷運站搭乘小15公車可直接抵冷水坑服務站，或於臺北車站搭乘1717公車至陽明山國家公園管理處站或小油坑站下車，即可抵達遊客中心或小油坑服務站。車次時間等資訊可至公車客運網站查詢。

提醒欲上山的民眾，山區氣候多變，加上東北季風影響，山頂風勢較為強勁易有雨。上山前請備妥禦寒衣物及雨具；路面濕滑，請著適當之戶外用鞋。因應防疫新生活，搭乘大眾交通工具及進入室內請戴口罩、維持社交距離並保持良好衛生習慣，如有身體不適或體溫超過37.5度者，請在家休息，遵守防疫相關規定。

相關訊息可至官方網站(

)查詢！欲報名的民眾可至網址(https://www.beclass.com/rid=24461c9600929464edb3)報名。

(中時新聞網)