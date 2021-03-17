春分將至，淡水古蹟博物館於20日在淡水日本警官宿舍舉辦「迎春日－拈花惹草趣」免費插花教學活動，18日12時中午於淡古官方網站開放報名，淡水古蹟博物館表示，課程安排日本池坊華道講師洪淑娟教學，並免費附贈花材、花器，花道體驗活動限量2場提供30人參加，歡迎民眾踴躍報名。

淡古館長黃麗鈴表示，24節氣中「春分」是萬物復甦的時候，博物館選定在淡水日本警官宿舍，結合日本池坊華道專業插花教師，提供專業的插花教學課程，希望透過活動讓「古蹟花」綻放，讓民眾體驗春天百花齊放的精彩。

黃麗鈴說，「迎春日－拈花惹草趣」活動中，最特別的是淡古請洪老師加入淡水日本警官宿舍的在地植物「含笑花」及「變葉木」，搭配宿舍屋頂的黑瓦建築，使用灰黑色的花器，以此結合古蹟的特色，再運用一些小巧思，設計一組獨一無二專屬日警宿舍的花藝創作，非常適合當作居家擺飾。

黃麗鈴補充，池坊華道師生將於課程後20、21日在古蹟中展現自己的花藝作品，歡迎花迷們拍照與欣賞；古蹟活化運用的方式有百百種，博物館以大家所熟知的節慶與節氣為主題發想各種特色文化活動，藉以貼近日常生活，讓大家體會古蹟是很「有藝思」的場域。

(中時 )