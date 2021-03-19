水道頭園區的十角水塔，圖為去年元宵節的布置。（雲林縣政府文化觀光處提供）

「巷弄燈區」位於北港朝天宮附近的安和街與共和街，展期將延至母親節。（雲林縣政府文化觀光處提供）

今年北港燈會雖疫情之故取消點燈晚會，但五大燈區開展18天來吸引超過40萬人次賞燈！縣府文觀處決定延長巷弄燈區展期至五月，水道頭文化園區的光影藝術保留至明年，同時招商營運園區內的三棟修復完工的歷史建築。

北港燈會今年以「時光蘊河」為題布展，從顏思齊紀念碑、水道頭文化園區、到朝天宮前的巷弄燈區，賞燈人潮絡繹不絕，佳評如潮，2月24日元宵節前2天點燈迄今已吸引40萬人次遊賞。

文觀處長陳璧君表示，水道頭文化園區有靚虹渲映、風生水起、水漾秘境森林三大主題燈具，讓人們自然接觸藝術，自由穿梭，打破傳統燈區的印象。

「巷弄燈區」位於北港朝天宮附近的安和街與共和街，邀請在地藝師以不同工藝創作，像是鼓仔燈、電動花燈、國民生活須知、龍生九子、竹本祭水巷等，遊客穿梭巷弄懷舊復古。「顏思齊圓環」則有Q版電動花燈。

陳璧君表示，為了讓還來不及欣賞的遊子一飽眼福，巷弄燈區、水道頭文化園區的光環境將保留，巷弄燈區延長到母親節後閉幕；水道頭文化園區則展延到明年元宵前。

陳璧君說，水道頭園區除有縣定古蹟「十角水塔」、「唧筒室」，去年文觀處展開修復區內的歷史建築3幢舊日式木造宿舍完工，今年北港燈會布置為光影藝術區，成功吸引鎮民探訪，成為3幢歷史建築新生的暖身。

為活化水道頭園區的文化場域，文觀處即將招商營運3幢日式宿舍，只要文化相關產業都歡迎洽詢，特別是有關北港工藝的文創單位。

北港水道頭文化園的十角水塔興建於1930年，俗稱「水道頭」，迄今91年歷史，旁邊的唧筒室是抽水機房，以清水磚砌成屋身，也是北港鎮僅存日據時期的代表建築。

(中時 )