漁光島藝術節本周六登場。（曹婷婷攝）

兩年一度漁光島藝術節今年從3月27日起至4月18日，為期23天展期，疫情當前的年代，今年以「安棲之嶼」為主題，在漁光島沙灘與樹林間展出12＋1組現地創作藝術作品，活動尚未起跑，已吸引不少民眾朝聖，台南市長黃偉哲今天視察表示，希望民眾一起來台南參加漁光島藝術盛宴，2年前曾發生藝術品被破壞或交通壅塞情形今年都會好好改善，「台南準備好了，歡迎大家來台南。」

台南市文化局表示，27日開幕當天，音樂詩人雷光夏將於沙灘上，與海風及夕陽相伴演唱，還有樂團I Mean Us演出，透過最療癒靈魂的嗓音為「安棲之嶼」開啟序幕。

今年藝術節回應疫情帶來的不安，特別以「安棲之嶼」為主題，邀請「12＋1」組藝術家／團隊及億載金城漁光分校學生等，以島嶼沙灘、樹林、夕陽與浪花等自然元素為創作的畫布，將每件作品轉化成各具特色的療癒空間。

在地藝術團隊禹禹工作室在漁光島入口處打造如在海面上隨波漂浮的浮標，是民眾走進小島、下橋後看見的第一件作品，如同指南針指引觀看的方向；藝術家何采柔則以休憩作為靈感，創作作品「起伏」，當觀眾通過樹林到沙灘時，就能感受到悠閒氛圍，此次參與主視覺創作的藝術家劉致宏，展覽期間將以隨身數位設備，在小島進行聲音採集，透過素描、攝影將聽到的聲音視覺化，作成「聲音地誌 Sound Geography」系列作品，島內限定索取的小報將於展期間上線及曝光，不對外販售。

此外，藝術節期間週周末登場的「漁光小旅行」導覽活動，從歷史產業出發，在「股份魚鄉」解說團隊帶領下，邀大家走訪這座原名「三鯤鯓」的小島，在巷弄中看見漁光島的藝術與文化、認識當地植物，伴隨海潮聲漫步美麗月牙灣，細細觀賞藝術節作品，盡覽小島之美。

文化局副局長陳修程表示，活動期間每天上午10點至下午6點，漁光島將全面封島，除了島內居民、接駁車及公務車，漁光大橋禁止汽機車進入，民眾可至安億停車場、億載金城、健康及育平路口（僅假日及連續假日行駛），搭乘免費接駁車到漁光島。

(中時 )