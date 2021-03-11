美銀證券指出，全球最大NOR flash製造商之一的旺宏（2337），將受惠龐大需求成長，供應鏈版圖占據相對有利位置，且供過於求的風險在可控範圍，初次開啟基本面研究給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價55元。

回顧2005～2015年期間，因NAND flash的替代效應，使NOR記憶體的需求遭到壓抑，然自2016年起，因NOR具備更高的資料讀取速度、加上尺寸與耐用性的優勢，更適合用在物聯網（IoT）、OLED與車用領域。

美銀估計，NOR自2021～2023年每年的位元出貨量將增加6～10％，加持旺宏同期間的營收年複合成長率上看一成。

全球NOR flash的供應來源主要有台灣（旺宏與華邦電）、美國（美光與賽普拉斯半導體）、大陸（兆易創新與武漢新芯）等，隨美國企業正在縮窄生產規模，台灣供應商的晶圓產能相對穩定，此外，在晶圓代工供應吃緊的環境中，台廠來自大陸廠商的競爭風險應在可控範圍內。整體而言，NOR市場短中期內都不會出現供應過剩的情況。

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