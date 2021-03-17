幫助學子及早卡位職場！新北市勞工局與大專院校合作推動的校園徵才開跑，今（17日）在淡江大學舉辦首場校園就業博覽會，現場邀請新北市長侯友宜、新北市勞工局長陳瑞嘉、新北市議員陳偉杰、信邦集團副總經理陳君宇、宗瑋工業董事長林健祥、1111人力銀行發言人黃若薇等開幕貴賓，集結94家廠商設攤位，提供3300個職缺，起薪最高5萬元起跳。

侯市長致詞時鼓勵在場青年跳脫框架、勇於嘗試，在就業博覽會現場依照自己的興趣方向，多方嘗試营試投遞履歷。他也感謝現場廠商給年輕人機會，其中22家為校友廠商，學長姐返校經驗傳承、提攜後輩，侯市長也特別給予嘉勉。開幕儀式結束後侯市長也下場，一一向徵才廠商攤位致意，引發現場人潮爭相合影。

此次淡江就博會的廠商包括信邦電子、上銀科技、穩懋半導體、晶華國際酒店、鼎泰豐、海底撈及電商網站蝦皮娛樂等94家知名企業及校友廠商，提供超過3300個職缺，其中，科技製造業有32家，佔所有廠商數3成4，且薪資待遇優厚，不少職缺開出超過40K起薪。

信邦集團副總經理陳君宇表示，信邦集團即將拓展第4廠，強力募集健康照護、汽車與航太、綠色能源、工業應用、通訊相關5大領域人才，且徵才名額沒有上限。陳君宇說去年信邦員工數不到400人，今年目標要突破1000人，也有信心保證「待遇絕對優於業界」。

淡江大學校長葛煥昭表示，和新北市政府合作舉辦就業博覽會第8年，近幾年來學生參加就業博覽會人數遞增，今年相信能夠突破3000位學生參加。葛校長鼓勵學生多多參與校徵活動，對於在校生投履歷、面試都有很大幫助。葛校長提醒，若是錯過實體校園博覽會，後續亦能夠透過1111人力銀行線上聯合校徵網站，找尋心中的理想工作。

新北市政府與各大專校院合作辦理校園徵才活動，今年度3月到5月間陸續啟動，提供企業、青年與學校三方交流管道，以協助即將畢業的青年掌握產業脈動及職場最新動態，做好就業準備並順利與職場接軌，協助同學們達到「畢業即就業」的理想，歡迎應屆畢業生踴躍參加。

(中時新聞網)